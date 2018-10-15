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На северо-востоке Китая обнаружен японский ветхий схрон с боеприпасами

Общество

Приехавшие на место эксперты установили, что оружие принадлежало японской армии времен Второй мировой войны

Харбин, Китай, 15 октября 2018, 10:32 — REGNUM  Схрон ржавых снарядов, оставленный японскими интервентами времен Второй мировой войны, был раскопан в Цицикаре в китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщили в местной полиции, передает 15 октября агентство Синьхуа.

Рабочие обнаружили схрон на строительной площадке и немедленно сообщили о находке полиции. Приехавшие на место эксперты установили, что оружие принадлежало японской армии времен Второй мировой войны. К счастью, на месте не было биохимических боеприпасов, которые могли бы нанести вред людям и окружающей среде, отмечает издание.

Напомним, что во время Второй мировой войны отряды №516 и 526 оккупационной японской Квантунской армии заняли Цицикар и превратили город в военный штаб, а также арсенал для их конвенционных и химических вооружений. После капитуляции Японии огромное количество бомб, фугасов и мин осталось на месте. Вплоть до сегодняшнего дня местные жители обнаруживают все новые и новые боеприпасы.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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