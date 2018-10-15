Перезапуск «Зачарованных» разделил зрителей на два лагеря

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM В эфире американского телеканала The CW состоялась премьера первой серии новых «Зачарованных», приуроченная к 20-летию выхода в эфир первого эпизода оригинального сериала. Это событие стало одним из самых обсуждаемых в Twitter. Поначалу юзеры скептически отнеслись к перезапуску сериала, однако в итоге многие оценили ремейк по достоинству.

https://twitter.com/ChuckyStorms/status/1051654983010177024

Многим пользователям понравилось, что события в новых «Зачарованных» идут в ногу со временем. В отличие от уже любимых зрителями Пайпер, Фиби, Прю и Пейдж, новых сестер-ведьм сделали феминистками.

«О боже. Мне нравится. Нравится подача, нравится актуальность», — пишет Resist.

«Персонажи весьма интересны, серия была достаточно напряжённой, но с долей душевности. Юмор был средненький, но в нужном количестве. Эффекты, конечно, очень слабые, но вообще я довольна», — пишет «Маша что ты несешь».

Однако не все пользователи положительно отнеслись к ремейку. Некоторые считают, что создателям сериала нужно было продолжить историю семьи главных героинь оригинальных «Зачарованных», а не создавать абсолютно новых персонажей.

https://twitter.com/jamesdrae_llc/status/1051660123121143808

https://twitter.com/charmedtomeetu/status/1051457746896412672

Напомним, разговоры о перезапуске культового сериала начались еще несколько лет назад. Изначально планировалось, что новая версия станет приквелом основной истории, однако впоследствии концепт полностью пересмотрели. В новых «Зачарованных» появляется владеющая телекинезом Мэйси (Мадлен Манток), останавливающая время Мэл (Мелони Диаз) и читающая мысли Мэгги (Сара Джеффери).

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