Сибиряки создали памятник лётчику Роману Филипову, погибшему в Сирии

Иркутск, , 10:28 — REGNUM В Иркутской области увековечили память Героя России Романа Филипова, погибшего в результате неравного боя с террористами в Сирии. Об установлении памятника лётчику в городской роще Черемхово известила городская мэрия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил мэр Черемхово Вадим Семёнов, с инициативой возвести скульптурную композицию студенты Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова вышли ещё в феврале 2018 года, поэтому именно они получили право открыть монумент. Но сама идея композиции — взмывающий в небо со взлетной полосы самолет — принадлежит мэру Черемхово.

«То, что в шахтерском городке за многие тысячи километров от Сирии молодежь, так близко — сердцем и душой — отреагировала на гибель российского пилота, это достойно уважения. <…> И память о человеке, который совершил настоящий подвиг, останется навсегда», — сказал мэр города Черемхово Вадим Семёнов.

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик СУ-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Пилот до последнего пытался спасти боевую машину и своего напарника, летчика второго ведомого самолета. Затем велел ему «уйти в облака», а самом катапультировался. На земле летчик попал в окружение и бился до последнего патрона, и чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Роман Филипов получил звание Героя России (посмертно).

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Похороны Филипова со всеми воинскими почестями прошли в Воронеже 8 февраля, где остались его жена и четырехлетняя дочь.

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