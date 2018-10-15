Переименование аэропортов: заострят ли память «Великие имена»?

Оренбург, , 11:46 — REGNUM Оренбург не вошел в число 45 крупных городов, названия аэропортов которых предлагают дополнить именами великих соотечественников. Однако тема переименований не обошла его стороной. Так, в эфире Национальной службы новостей известный пианист Денис Мацуев предложил присвоить аэровокзалу имя маэстро Мстислава Ростроповича.

«Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там. И сам бог велел обратить внимание на этого уникального музыканта», — заметил пианист во время обсуждения темы общенационального конкурса «Великие имена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры РФ Владимир Мединский и общественники предлагают провести конкурс и по результатам народным голосования присвоить 45 крупным аэропортам страны имена великих соотечественников. Итоги конкурса подведут 5 декабря.

На круглом столе в Общественной палате РФ во время дискуссии проекта «Великие имена» было отмечено, что люди зачастую не помнят названий аэропортов, а дополнительное имя позволит удержать в памяти название.

Между тем, с Оренбургом случился казусный случай. Известный музыкант Денис Мацуев, который частый гость в регионе (на протяжении ряда лет он ежегодно посещает Оренбургскую область) и неоднократно бывал в местном аэропорту, вдруг предложил присвоить имя Мстислава Ростроповича. Это не вызвало бы резонанса, если бы аэропорт был безымянным. Однако с 2011 года международный аэропорт носит имя космонавта Юрия Гагарина.

2011 год Указом президента Российской Федерации был объявлен годом российской космонавтики. По инициативе губернатора Оренбургской области и трудового коллектива ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург» в рамках празднования 50-летия полета первого человека в космос предложение о присвоении аэропорту Оренбурга имени Ю.А.Гагарина рассмотрел оргкомитет и заксобрание, предварительно заручившись письменным согласием вдовы космонавта Валентины Гагариной.

«Юрий Гагарин был выбран не случайно, ведь именно с нашим краем его связывают не только профессиональные, но и родственные узы. Он с гордостью говорил: «Многое мне дал Оренбург — и семью, и власть над самолетом». В 1955 году Гагарин был призван на службу в армию и направлен для прохождения службы в первое военно-авиационное училище лётчиков имени Клима Ворошилова в городе Чкалов (так назывался Оренбург с 1938 по 1957 годы). С 1955 по 1957 год он учился в местном военно-авиационном училище. Будучи курсантом, Гагарин повстречал свою будущую жену — коренную оренбурженку Валентину Ивановну Горячеву. 26 октября 1957 года они поженились. В доме по улице Чичерина, 35, где состоялась свадьба, ныне находится музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. Также есть музей первого космонавта в учебном заведении, в котором хранится его тренировочный скафандр и летное снаряжение», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Многое Оренбуржье связывает и с именем Мстислава Ростроповича. Музыкант, оказавшийся в эвакуации в Оренбурге в 1941 году, спустя десятилетия, будучи уже исполнителем с мировой известностью, солировал в концертах и давал мастер-классы для студентов и преподавателей Оренбургского государственного института искусств, носящего имя маэстро и его отца. В Оренбурге есть музей маэстро. На старом кладбище, на проспекте Победы в Оренбурге похоронены его отец и крёстная мать.

Но для маленького аэропорта два великих имени — это уже перебор. Случай с оренбургским аэропортом заставляет усомниться, что дополнительные имена крупным аэропортам заострят внимание гостей к названиям.

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