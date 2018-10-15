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Более 10 самолетов не смогли приземлиться во «Внуково» из-за тумана

Общество

Самолеты ушли на запасные аэродромы

Москва, 15 октября 2018, 10:16 — REGNUM  Более 10 самолетов не смогли приземлиться утром 15 октября из-за тумана в московском аэропорту «Внуково» и ушли на запасные аэродромы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По его словам, аэропорт не прекращал работу, однако экипажи воздушных судов самостоятельно принимали решения о посадке.

«Порядка 14 самолетов, в том числе, авиакомпания «Победа» и «ЮТэйр» ушли на запасные аэродромы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московском аэропорту «Шереметьево» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Ханты-Мансийск.

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