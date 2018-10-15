Понедельник, 15 Октября 2018 года
11:00:52 МСК

В Казахстане 64 фермерских хозяйства попали в долговую зависимость

Общество

ТОО Merey Agro должно было обеспечить фермеров уборочной техникой

Астана, 15 октября 2018, 10:17 — REGNUM  В Восточно-Казахстанской области 64 фермерских хозяйства стали должниками китайского инвестора ТОО Merey Agro, который выделил 250 млн тенге ($675 тыс.) на выращивание сои, сообщает 15 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя руководителя управления сельского хозяйства региона Ернара Рахметуллина.

Согласно договору, ТОО Merey Agro должно было обеспечить фермеров уборочной техникой, но не выполнило данное условие. В результате фермеры не успели вовремя убрать урожай и не рассчитались с компанией. Китайские инвесторы подали в суд.

Рахметуллин добавил, что между сторонами достигнуто соглашение: ТОО Merey Agro продолжает инвестировать, а фермеры, собирая урожай сои, в течение нескольких лет будут возвращать долг.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет производство сельскохозяйственной продукции в Казахстане выросло на 40%. Производство продукции переработки увеличилось на 60%.

Читайте ранее в этом сюжете: За пять лет сельскохозяйственное производство в Казахстане выросло на 40%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить