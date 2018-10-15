В Казахстане 64 фермерских хозяйства попали в долговую зависимость

Астана, , 10:17 — REGNUM В Восточно-Казахстанской области 64 фермерских хозяйства стали должниками китайского инвестора ТОО Merey Agro, который выделил 250 млн тенге ($675 тыс.) на выращивание сои, сообщает 15 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя руководителя управления сельского хозяйства региона Ернара Рахметуллина.

Согласно договору, ТОО Merey Agro должно было обеспечить фермеров уборочной техникой, но не выполнило данное условие. В результате фермеры не успели вовремя убрать урожай и не рассчитались с компанией. Китайские инвесторы подали в суд.

Рахметуллин добавил, что между сторонами достигнуто соглашение: ТОО Merey Agro продолжает инвестировать, а фермеры, собирая урожай сои, в течение нескольких лет будут возвращать долг.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет производство сельскохозяйственной продукции в Казахстане выросло на 40%. Производство продукции переработки увеличилось на 60%.

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