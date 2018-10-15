В Иркутске стартовал научно-исследовательский конкурс «Авангард науки»

Иркутск, , 10:15 — REGNUM Сто первокурсников и второкурсников Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) подали заявки на участие в научно-исследовательском конкурсе «Авангард науки», который стартовал в вузе на прошлой неделе. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что конкурс нацелен на формирование молодых лидеров в различных областях знаний, способных нести личную ответственность за результат. Студенты-исследователи получают уникальный опыт и навыки, которые позволят получить дополнительные преимущества при трудоустройстве. Администрация вуза готова оказывать таким ребятам поддержку, в том числе материальную.

В ходе первого этапа, который состоялся 9 октября, участникам предлагалось ответить на 81 вопрос. Варианты заданий формировались путем отбора тем по направлениям работы научно-исследовательских объединений вуза. На основании результатов первого тура 70% участников, набравших наибольшее количество баллов, продолжат соперничать в ходе деловой игры.

Деловая игра «авангардистов» пройдет 20 октября. Участники объединятся в команды по нескольким направлениям. Каждая сборная получит перечень заданий, которые надо выполнить за определенное время. Отмечается, что по итогам конкурса прошлого года до финала дошли только 12 студентов. В настоящее время проекты участников реализуются в Студенческом бизнес-акселераторе.

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