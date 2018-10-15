В Израиле прошел конкурс красоты среди переживших Холокост женщин

Иерусалим, , 10:07 — REGNUM В израильском городе Хайфа состоялся конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост, сообщает 15 октября newsru.co.il.

В финале соревновались 12 участниц, самой младшей из которых в этом году исполнись 74 года. Победительницей стала 93-летняя уроженка Польши Това Рингер, которая потеряла родителей, четырех сестер и бабушку в лагере смерти Аушвиц (Освенцим).

Отмечается, что первый такой конкурс прошел в 2012 году, тогда он вызвал неоднозначную реакцию в израильском обществе, которое посчитало это «дурновкусием» и «издевательством над памятью о трагедии».

Однако, по словам основателя конкурса Шимона Себага, женщины, пережившие столь страшную трагедию, имеют право на минуты радости, которые подарит им внимание и восхищение зрителей.

Напомним, концентрационный лагерь Аушвиц в период с 1940 по 1945 год располагался в районе города Освенцим на присоединенной к Германии территории Польши.

В 1941—1945 годах в лагере были уничтожены 1,4 млн человек. 27 января 1945 года Аушвиц освободили советские войска.

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