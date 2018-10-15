В Ярославской области собирают подписи против закрытия отделения больницы

Тутаев, Ярославская область, , 09:46 — REGNUM Жители города Тутаева Ярославской области начали сбор подписей под письмом к губернатору Дмитрию Миронову против закрытия отделения сестринского ухода на левом берегу Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным территориального общественно самоуправления «Левобережный», руководство Тутаевской районной больницы собирается закрыть отделение сестринского ухода на 10 коек. В нем получают помощь больные деревень и сел левобережной части района, которые не могут лечиться по месту жительства. Ранее вместо него действовало терапевтическое отделение, оно оно было закрыто.

В последнее время стремительно сокращается количество и доступность медицинских услуг для жителей левобережной части Тутаевского района. Так прекратили свое существование левобережное терапевтическое отделение, стационар круглосуточного пребывания, на место которых пришли дневной стационар и отделение сестринского ухода. Сегодня нас хотят лишить и круглосуточного пребывания, переведя койки сестринского ухода в поселок Константиновский», — говорится в обращении жителей.

Поселок Константиновский находится на другом берегу Волги, летом через паром до него можно добраться примерно за час. Однако когда переправа закрыта, дорога возможна только через Ярославль — это более 70 километров.

Действия чиновников здравоохранения, направленные на экономию денежных средств, ущемляя жителей левобережья, вызывают, мягко говоря, недоумение», — пишут жители.

Власти пока никак не реагируют на недовольство тутаевцев — нет ни официально озвученных планов по оптимизации, ни объяснений для жителей.

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