Власти Зауралья ищут партнёров в Германии

Курган, , 09:10 — REGNUM Курганская область пытается наладить партнёрские отношения с Германией. Новый глава региона встретился с консулом ФРГ в Екатеринбурге и предложил сотрудничество. Кроме рабочей силы заинтересовать иностранцев оказалось практически нечем. Однако регион традиционно подчеркнул свои успехи в машиностроении и сельском хозяйстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

«Направлений, которые можно развивать совместно, много. Это уже известное вам машиностроение, производство строительных материалов, огромные перспективы в аграрном бизнесе, а также сфера услуг. В Курганской области есть качественный человеческий капитал, достаточно высококвалифицированных инженерных кадров, хорошие стартовые условия», — приводит пресс-служба слова врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова на встрече с немецким консулом 12 октября.

Однако стойкого интереса к курганскому машиностроению, бескрайним полями и условиям, которые предлагают резидентам территории опережающего социально-экономического развития, генеральный консул ФРГ Штефан Кайль не проявил. Зато отметил, что Германия заинтересована в переработке отходов и ведении образовательно-просветительской деятельности по программе помощи российским школам в изучении немецкого языка.

Вадим Шумков пригласил немцев в гости для знакомства с регионом.

Напомним, как писало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в Кургане был не самый позитивный опыт встречи гражданина Германии и местных жителей. На иностранного велосипедиста напали подростки и ограбили его .