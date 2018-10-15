Технологи Якутии изучили новые правила маркировки молочных продуктов

Якутск, , 09:07 — REGNUM Руководители управления сельского хозяйства Якутии, крестьянских (фермерских) хозяйств и технологи молока прошли курсы повышения квалификации по программе «Современная технология производства и маркировка молока и молочной продукции», сообщает 15 октября пресс-служба Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

«Целью данного курса является повышение профессионального уровня применения современных нормативных документов в работе молокоперерабатывающих предприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слушателям была представлена содержательная программа, объединяющая несколько направлений: совершенствование ассортимента и технологии творога и творожных продуктов, особенности требований новых стандартов к маркировке молочной продукции, современные направления развития технологии кисломолочных продуктов, требования к лицензированию микробиологических лабораторий и другие.

В рамках практических занятий были проведены выездные курсы в крупнейшие сельскохозяйственные предприятия региона. Все слушатели отметили высокий уровень лекторов курсов из числа профессорско-преподавательского состава ЯГСХА, а также руководителей производственных организаций.

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