Необходимость давно назрела: об импортозамещении опиума

Москва, , 09:09 — REGNUM Выращивание в России наркосодержащих растений для производства сильнодействующих лекарств поддерживает врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработанный Минпромторгом законопроект, он, в частности отметил:

«Необходимость внесения изменений в федеральный закон №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», принятый в 1998 году, давно назрела. Данный закон, как известно, не допускает культивирования на территории России наркосодержащих растений в промышленных целях. Речь идет о производстве опиоидных препаратов центрального действия, которые широко используются в качестве анальгетиков при выполнении хирургических вмешательств и лечения болевых синдромов.

В результате российские производители вынуждены закупать необходимые субстанции за рубежом. В случае принятия анонсированных изменений в закон у России появится возможность организовать на своих производствах полный цикл изготовления опиоидных анальгетиков и ликвидировать зависимость от импортных поставок».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о подготовке законопроекта, отменяющего в случае его принятие действующий сейчас в России запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ в медицинских целях, сообщили в Минпромторге России. Также законопроектом предполагается распространить нормы законодательства для использования подобных растений в научных и учебных целях, а также в экспертной деятельности.