Задача Оренбуржья — снизить смертность с 14 случаев до 11 на 1 тыс. человек

Оренбург, , 08:53 — REGNUM Перед Оренбургской областью стоит задача — снизить смертность населения. Целевым показателем нацпроекта «Здравоохранение» предполагается в 2024 года уменьшить смертность граждан до 10,9 случая на 1000 населения. На сегодняшний день общая смертность в регионе составляет 13,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в борьбе со смертностью от основных причин работа выстроена по следующим направлениям: контроль за соблюдением порядков и стандартов оказания медицинской помощи, оснащение медицинских организаций современным оборудованием, жесткий контроль за реализацией мероприятий по охране материнства и детства, проведение диспансеризации взрослого населения.

Благодаря этим мерам в регионе отмечен рост числа впервые выявленных заболеваний. Теперь медики должны продумать стратегию лечения, чтобы оно было эффективным и скорым. При этом упор на раннюю выявляемость заболеваний не теряет своей актуальности. Следствием такой стратегии станет увеличение продолжительности жизни населения.

Пока же данные Оренстата констатируют рост уровня смертности на территории региона. Так, за первое полугодие 2018 года он вырос на 1,4%, тогда как уровень рождаемости упал на 3,5%.

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