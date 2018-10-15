Аэропорт Челябинска предлагают назвать именем Курчатова

Челябинск, , 08:42 — REGNUM Аэропорт Челябинска «Баландино» предлагают назвать именем советского физика и одного из создателей атомной бомбы СССР Игоря Курчатова. Такие предложения звучат на форумах и в соцсетях.

Игорь Курчатов является земляком южноуральцев. Он родился в Уфимской губернии, в селе Симский Завод. Теперь это город Сим, который является частью Челябинской области.

Впрочем, далеко не все граждане считают, что есть необходимость переименовывать аэропорты. По их мнению, в стране полно актуальных и нерешённых проблем, и вначале нужно заниматься этим.

А некоторые расценили эту инициативу как повод пошутить и предлагают назвать аэропорт в честь пока ещё губернатора Бориса Дубровского или мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» планируется переименовать 45 аэропортов страны. Новые названия в честь известных личностей им придумают к 5 декабря. При этом граждане тоже могут принять участие в обсуждении того, чьим именем назвать тот или иной аэропорт.

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