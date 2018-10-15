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Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Москве

Общество

До следующих выходных в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков

Москва, 15 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до следующих выходных — 27 и 28 октября, рассказал «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

По его словам, до следующих выходных в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. По ночам преимущественно +6−8 градусов, днем — до +16 градусов.

Напомним, 14 октября в Москве был установлен рекорд тепла. Так, днем воздух прогрелся до +17,9 градусов, что на 0,3 градуса выше суточного рекорда максимальной температуры воздуха для 14 октября, установленного в 1979 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики пообещали не очень холодную зиму в Москве. До конца текущего года температура воздуха ожидается около и выше климатической нормы.

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