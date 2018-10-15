Кемеровских чиновников будут обучать антикоррупционной деятельности

Кемерово, , 08:35 — REGNUM Центр дополнительного образования Кемеровского государственного университета (КемГУ) планирует организовать обучение муниципальных служащих по нескольким направлениям, включая «антикоррупционную деятельность», сообщает 15 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что КемГУ активно участвует в обучении чиновников. Накануне служащие 12 муниципальных образований Кемеровской области прошли обучение по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов РФ».

Занятия проводили преподаватели Института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ, приглашенные практикующие специалисты и руководители Департамента труда и занятости населения Кемеровской области. По итогам занятия было проведено тестирование, а слушатели получили удостоверения установленного образца.

В планах института провести занятия по направлениям «энергосбережение», «информационная безопасность», «организация проектной деятельности».

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