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Джекпот в $3,9 млн выиграл житель канадской провинции Онтарио

Общество

«Утешительный приз» в размере 1 млн канадских долларов достался жителю одной из трех центральных провинций страны

Оттава, 15 октября 2018, 08:32 — REGNUM  Житель Канады, купивший билет национальной лотереи «6 из 49», стал обладателем джекпота в размере пяти миллионов канадских долларов (порядка $3,9 млн). Об этом сообщили в компании OLG, которая является организатором лотереи.

Отмечается, что счастливый билет был продан к канадской провинции Онтарио. В настоящее время билет пока не предъявлен к оплате. Также сообщается, что «утешительный приз» в размере 1 млн канадских долларов достался жителю одной из трех центральных провинций страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября житель Швейцарии получил рекордный по величине джекпот — €162 млн.

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