Дело о «борзоте»: заинтересовавшему Путина директору вынесут приговор

Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:14 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле 15 октября могут вынести приговор директору завода теплоизоляционных материалов Денису К. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за невыплату зарплаты, сокрытие средств от налогообложения и мошенничество, говорится в материалах суда.

Приговор вынесет Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Оглашение начнётся в 13:00 по местному времени.

Напомним, летом 2017 года рабочие завода пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что руководство не выдаёт им зарплату. Якобы пообещали отдать деньги, если попросит президент. Владимир Путин удивился такой «борзоте» и потребовал разобраться.

В итоге за неделю все долги работникам отдали. А топ-менеджер попал в СИЗО.

Следствие над ним прошло быстро. А вот процесс затянулся. Дело поступило в суд ещё 27 сентября 2017 года. И лишь спустя больше чем год, наконец, может прозвучать приговор.

Обвинение требует для Дениса К. четыре года колонии.

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