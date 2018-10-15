Жители Приангарья выбирают имя международному аэропорту Иркутска

Иркутск, , 08:22 — REGNUM У жителей Приангарья есть возможность выбрать имя для международного аэропорта Иркутска. В рамках общероссийского проекта «Великие имена России», по итогам которого воздушная гавань региона, а также ещё 44 российских аэропорта, получат имена выдающихся людей, общественники начали сбор предложений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Irknews24.ru, наиболее популярными именами для данного проекта стали: писатель и драматург Александр Вампилов, Григорий Распутин, основатель Иркутского острога Яков Похабов, российский полковник Сергей Трубецкой, губернатор Иркутской области Юрий Ножиков, поэт Иосиф Бродский.

Также пользователи соцсетей озвучивают предложения назвать аэропорт в честь адмирала Колчака, советского конструктора вертолётов Михаила Миля, первого космонавта Иркутской области Бориса Волынова или Анатолия Иванишина, который дважды побывал на МКС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, получивший название «Великие имена России» — общественная инициатива, с которой выступили Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ как соорганизатор проекта будет координировать всю работу.

До 30 ноября пройдёт открытое голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Голосовать можно будет на сайте, с помощью анкет в СМИ, на стойках волонтеров, в аэропортах и на борту самолетов. Завершится конкурс в начале декабря 2018 года.