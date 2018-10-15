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Глава СБУ: в Донбассе с 2014 года ранены 128 спецслужбистов

Общество

Из-за действий киевской хунты с начала войны в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей

Глава СБУ: в Донбассе с 2014 года ранены 128 спецслужбистов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 15 октября 2018, 07:53 — REGNUM  С 2014 года в Донбассе в ходе гражданской войны погибли 27 сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), заявил глава силового ведомства Василий Грицак, сообщает 15 октября ТСН.

По его словам, в Донбассе также были ранены 128 сотрудников СБУ.

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана Киевом после государственного переворота в стране в 2014 году. Тогда жители восточной Украины отказались подчиняться незаконной власти и отделились в результате референдума от государства. Однако киевская хунта не признала референдум и начала военную операцию против собственных граждан.

По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей, среди которых 144 ребенка.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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