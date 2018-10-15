Глава СБУ: в Донбассе с 2014 года ранены 128 спецслужбистов

Киев, , 07:53 — REGNUM С 2014 года в Донбассе в ходе гражданской войны погибли 27 сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), заявил глава силового ведомства Василий Грицак, сообщает 15 октября ТСН.

По его словам, в Донбассе также были ранены 128 сотрудников СБУ.

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана Киевом после государственного переворота в стране в 2014 году. Тогда жители восточной Украины отказались подчиняться незаконной власти и отделились в результате референдума от государства. Однако киевская хунта не признала референдум и начала военную операцию против собственных граждан.

По данным ООН, с 2014 года в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей, среди которых 144 ребенка.