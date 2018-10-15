Попасть на приём Генпрокуратуры в Новосибирске пыталась даже экс-чиновница

Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Экс-руководитель жилищного управления мэрии Новосибирска Светлана Стынина, которая проходит по делу о миллионных махинациях с муниципальным жильём, была замечена в очереди на приём комиссии из Генеральной прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 10 октября в Новосибирскую область с комплексной проверкой прибыла комиссия Генеральной прокуратуры РФ. СМИ также сообщили об увольнениях в региональном ведомстве, но официального подтверждения этому пока не последовало.

Утром 12 октября возле здания прокуратуры области в Новосибирске собрались сотни жителей региона, с надеждой, что их примут сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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В очереди одна из жительниц Новосибирска Марина Кузнецова и заметила бывшую чиновницу Светлану Стынину.

«Угадали, кто на последних двух фото? Если нет, то это Стынина С.Б. — бывшая начальница управления по жилищным вопросам, а также фигурантка громкого уголовного дела о хищении 1500 муниципальных квартир! В 8:00 я была 41, Стынина передо мной 30 какая-то, ближе к 11 людей стало почти 200 человек, — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети в Facebook, прикрепив фотографии. — И да, когда я уходила, Стынина с большой папкой ещё у прокурора была, вот так вот с простыми смертными таких фигурантов увидишь!»

Новосибирцы тут же начали делиться постом Марины Кузнецовой на своих страницах. Комментариев было также предостаточно. От:

«Даже Стынина решила попытать счастья!«

До:

» Спасение — дело рук самих утопающих и московских прокуроров».

Отметим, что в конце августа стало известно, что новосибирский суд вернул в прокуратуру дело Светланы Стыниной, потому как «фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления».

Напомним, что Стынина проходит по делу о махинациях с муниципальным жильём. По данным следствия, она в период с 2007 по 2014 год в составе организованной группы обманом похитила свыше 40 млн рублей муниципалитета путём отчуждения 52 жилых помещений.

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Дело было возбуждено в апреле 2016 года. В связи с истечением сроков давности суд уже прекратил половину эпизодов по делу. Сама Стынина продолжает настаивать на своей невиновности.

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