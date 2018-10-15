В Таганроге открылся Российско-Кубинский научно-исследовательский центр

Ростов-на-Дону, , 07:22 — REGNUM Российско-Кубинский научно-исследовательский центр и Лаборатория перспективных компьютерных технологий открылись в минувшую субботу на базе Южного федерального университета (ЮФУ) в Таганроге, сообщила пресс-служба вуза.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио ректора ЮФУ Инна Шевченко, ректор Университета компьютерных наук Мириам Никадо Гарсия, заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики Роман Калягин, другие лица.

В своем приветственном слове Шевченко отметила, что сотрудничество университетов позволит «открывать все новые и новые горизонты».

«Только вместе мы сможем готовить молодых профессионалов, которые сделают наш мир лучше. Для Российской Федерации очень важна связь с Кубой, также она традиционна и для нашего университета», — сказала она.

В свою очередь, Гарсия сообщила, что в свое время получила в России научную степень, а открытие центра является важным, поскольку позволит обмениваться знаниями, накопленными в двух странах. «Люди приходят и уходят, а знания остаются. То, что мы делаем сегодня, будем служить развитию отношений между нашими народами в будущем», — сказала она.

Основными направлениями сотрудничества ЮФУ и Университета компьютерных наук и информатики станет совместная научно-исследовательская деятельность в областях, представляющих взаимный интерес, разработка и реализация программ двойных дипломов по программам магистратуры и аспирантуры, проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий.

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