В иракском Киркуке жители покидают свои дома из-за угрозы ИГИЛ*

Киркук, Ирак, , 07:25 — REGNUM Порядка 50 семей, проживающих в иракской провинции Киркук, вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 15 сентября Kurdistan.ru.

В настоящее время активность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киркуке достаточно высока, что приводит к бегству местного населения.

Нефтеносная провинция является объектом спора между иракскими курдами и центральным правительством страны. После прошедшего в Иракском Курдистане референдума о независимости шиитские ополченцы вытеснили пешмерга из данной провинции.

Напомним, противоречия между Багдадом и Эрбилем в данном районе приводит к активизации террористов. Так, на прошлой неделе в одной из деревень провинции был взорван водопровод, несколько человек были похищены террористами.

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