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«Для меня это катастрофа»: мать Кокорина о ситуации с футболистами

Общество

Участвовавшие в нескольких потасовках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл обвиняются в хулиганстве

Москва, 15 октября 2018, 07:09 — REGNUM  Мать футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана Кокорина заявила, что произошедшее с молодыми людьми является для нее «катастрофой». Для остальных ситуация со спортсменами — это шоу, заявила она в эфире «Первого канала».

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — подчеркнула Светлана Кокорина.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время участвовавшие в нескольких потасовках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл обвиняются в хулиганстве. Решением суда молодые люди заключены под стражу на два месяца.

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По словам супруги Кокорина Дарьи Валитовой, содеянная ее мужем «глупость» может отразиться на их ребенке.

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