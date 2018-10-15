Супертайфун «Мангхут» продолжает «пожирать» сотни млн юаней

Пекин, , 06:43 — REGNUM Китайское агентство экономического планирования выделило 109 млн юаней ($15,77 млн) инвестиций фондам провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района, занимающимся борьбой с последствиями тайфуна «Мангхут», сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) выделила 100 млн юаней провинции Гуандун и 9 млн юаней Гуанси, говорится в заявлении комиссии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Деньги будут использованы для оказания помощи местным властям при ремонте инфраструктуры и общественных задний, пострадавших от тайфуна.

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Напомним, что порядка 3 млн человек так или иначе пострадали от супертайфуна «Мангхут», которому в Китае был присвоен высший «красный» уровень погодной угрозы. Тайфун обрушился на прибрежные города Цзянмэнь в провинции Гуандун 16 сентября. Ранее центральное руководство КНР выделило фондам в общей сложности 210 млн юаней для устранения последствий разгула стихии и восстановления нормальной жизни людей.