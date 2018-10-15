Понедельник, 15 Октября 2018 года
07:35:20 МСК

Супертайфун «Мангхут» продолжает «пожирать» сотни млн юаней

Общество

Деньги будут использованы для оказания помощи местным властям при ремонте инфраструктуры и общественных задний, пострадавших от тайфуна

Пекин, 15 октября 2018, 06:43 — REGNUM  Китайское агентство экономического планирования выделило 109 млн юаней ($15,77 млн) инвестиций фондам провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района, занимающимся борьбой с последствиями тайфуна «Мангхут», сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) выделила 100 млн юаней провинции Гуандун и 9 млн юаней Гуанси, говорится в заявлении комиссии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Деньги будут использованы для оказания помощи местным властям при ремонте инфраструктуры и общественных задний, пострадавших от тайфуна.

Читайте также: Супертайфун «Мангхут» обрушился на юг Китая

Напомним, что порядка 3 млн человек так или иначе пострадали от супертайфуна «Мангхут», которому в Китае был присвоен высший «красный» уровень погодной угрозы. Тайфун обрушился на прибрежные города Цзянмэнь в провинции Гуандун 16 сентября. Ранее центральное руководство КНР выделило фондам в общей сложности 210 млн юаней для устранения последствий разгула стихии и восстановления нормальной жизни людей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить