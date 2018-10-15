Омичи выберут имя великого соотечественника для аэропорта

Омск, , 06:37 — REGNUM Жителям Омской области в рамках проекта «Великие имена России» предложили выбрать имя великого соотечественника для Омского аэропорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Всего в рамках проекта, инициированного Общественной палатой России, Русским географическим обществом, Обществом русской словесности, Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом, новые наименования получат 45 российских аэропортов международного и федерального значения. Они дополнят официальные наименования воздушных гаваней.

«Проект настолько интересен, что уже сейчас поступают предложения по присвоению имени омскому аэропорту», — отметила секретарь Общественной палаты региона Лидия Герасимова.

В частности, по её словам, областная ассоциация промышленников и предпринимателей предложила назвать Омский аэропорт именем авиаконструктора Андрея Туполева или учёного и конструктора в области космонавтики и ракетостроения Сергея Королёва. Союз театральных деятелей предложил имя актёра Михаила Ульянова.

«Уверен, что омичи предложат не один десяток фамилий для наименования местного аэропорта. Имена тех, кем мы гордимся, кто определял судьбу страны — это общероссийское достояние. Эти имена надо не только знать, их надо популяризировать», — сказал директор областной научной библиотеки имен А. С. Пушкина Александр Ремизов. По его мнению, наименование аэропорта — это часть бренда региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, итоги конкурса, который пройдёт в три этапа и завершится финальным голосованием, будут подведены 5 декабря 2018 года.

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