В Якутии 1145 детей-сирот ждут положенного по закону жилья

Якутск, , 06:50 — REGNUM Детям-сиротам Якутии, претендующим на получение жилья от государства, придётся запастись терпением. Всего их в республике 1145, причём 681 человек встал в очередь за квартирой в 2017 году или ранее, но в бюджете региона средств на обеспечение их жильём пока заложили недостаточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии.

Читайте также: Дети-сироты в Приморье встали на голодовку у здания краевой администрации

В 2018 году за получением квартиры обратились 464 человека, 162 из них обещали предоставить недвижимость в этом году. Остальные 302 нуждающихся в жилье получат его в 2019 году.

Всего на предоставление квартир детям-сиротам республики в 2018 году необходимо 1,4 млрд рублей, из них заложен пока только 1 млрд. Ещё 384,8 млн рублей на эти цели в бюджете предстоит предусмотреть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье годами ждут жилья 6,5 тыс. детей-сирот. 80% из них отстояли своё право на недвижимость в суде, но это не помогло им получить квартиры. 13 июня дети-сироты Приморского края вышли на голодовку, которая была прекращена на следующий день после обещания краевых властей обеспечить людей жильём.