Китай почти выполнил план реновации ветхого жилья на 2018 год

Пекин, , 06:12 — REGNUM Начался ремонт и реконструкция 5,34 млн жилищ в ветхих городских районах Китая, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Реновация ветхого жилья в этом году уже достигла 92% годового плана, сообщили в Министерстве жилья, городского и сельского строительства КНР. Китай запустит новый трёхлетний план реновации ветхого жилья в городских районах, в рамках которого в текущем году должно быть реконструировано 5,8 млн единиц жилья.

Напомним, что в 2017 году в общей сложности 6,09 млн жилищ было построено, реконструировано и ли отремонтировано в городских трущобах Китая, в то время, как 12,89 млн жителей сельской местности были выведены из состояния глубокой нищеты. Было также построено порядка 285 тыс. км. сельских дорог с опережения годового плана.

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