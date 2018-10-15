В Китае стартовала кампания борьбе с поддельными лекарствами и продуктами

Пекин, , 06:04 — REGNUM Китайская полиция запустила общенациональную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с производством некачественных продуктов питания, лекарственных средств и сельскохозяйственных товаров, равно как и против деятельности, которая наносит вред экологии, сообщая 14 октября агентство Синьхуа.

Кампания, стартовавшая 10 октября, продлится три месяца. Прежде всего она будет направлена против распространения продуктов питания с запрещенными добавками, лживой или вводящей в заблуждения рекламы, а также поддельных противоопухолевых препаратов и лекарств против хронических заболеваний вроде гипертонии или диабета, сообщили в Министерстве общественной безопасности.

Напомним, что китайская полиция раскрыла порядка 21 тыс. дел и арестовала более 26 тыс. подозреваемых в вышеописанных нарушениях за текущий, 2018 год. Ранее замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь подчеркивал, что государство будет проявлять «нулевую терпимость» по отношению к любым подобного рода преступлениям и будет жестко карать всех причастных.