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Адвокат: Кокорин пытался остановить драку

Общество

Это подтверждено видеозаписью, утверждает Попов

Москва, 15 октября 2018, 05:48 — REGNUM  Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин пытался остановить драку, в которой пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Об этом заявил в эфире Первого канала заявил адвокат футболиста Олег Попов.

По его словам, Кокорин пытался разнять участников конфликта и предотвратить нагнетание ситуации. Это подтверждено видеозаписью, отметил Попов.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября Кокорин и его коллега, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их приятели учинили две драки в центре Москвы. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Последний оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Суд поместил Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла под стражу сроком на два месяца. Футболистам и другим фигурантам дела инкриминируют хулиганство, совершенное организованной группой.

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