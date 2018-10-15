Мать братьев Кокориных прокомментировала арест сыновей

Москва, , 05:34 — REGNUM Настоящей катастрофой назвала ситуацию, в которой оказались футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл, мать молодых людей Светлана Кокорина. Для остальных это шоу, заявила она в эфире Первого канала.

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — сказала Светлана Кокорина.

Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, участвовавшие в нескольких потасовках в центре Москвы, обвиняются в хулиганстве. Они помещены под стражу на два месяца. Арестован также брат Александра Кирилл Кокорин.

Жена Кокорина Дарья Валитова считает, что «глупость» мужа может отразиться на их ребенке. Констанин Мамаев ранее принес искренние извинения за поведение своего сына Павла.

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