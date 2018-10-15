На 21 тыс. родившихся – 33 тыс. умерших: нижегородская демография

Нижний Новгород, , 04:29 — REGNUM В Нижегородской области за январь-август 2018 года на 21,5 тыс. родившихся жителей пришлось 33,1 тыс. умерших, что говорит о продолжающемся ухудшении демографической ситуации. При этом число выбывших жителей региона также превысило число прибывших. Нижегородстат подвёл демографические итоги за восемь месяцев 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Относительно января-августа 2017 года за тот же период 2018 года в регионе наблюдался существенный спад рождаемости — с 23 186 до 21 521 новорожденного. При этом число умерших, наоборот, выросло — 33 156 против 32 109 человек (больше на 1047 человек). За рассматриваемый период также увеличилось число детей, умерших до одного года — с 113 до 135. Естественная убыль населения за восемь месяцев 2018 года составила 11 635 человек против 8923 за такой же период 2017 года.

За восемь месяцев 2018 года на 1 тыс. человек населения пришлось десять родившихся против 10,7 за этот же период 2017 года, и 15,4 умерших (против 14,9).

Сократилось за январь-август 2018 года и число браков — с 15 927 в 2017 году до 14 464. Число разводов осталось примерно на том же уровне — 9023 против 9083.

В сфере миграции также наблюдалась негативная картина: прибыло 20 363 человека, а убыло 22 366.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным за семь месяцев 2018 года численность жителей Приволжского федерального округа сократилась на 55 317 человек. Ни в одном регионе на фиксировался естественный прирост населения.

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