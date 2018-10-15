Землю в деревне Татарии отдали на баланс РФ: клуб «повис» в воздухе

Малошильнинское сельское поселение, Татария, , 03:50 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск национального парка «Нижняя Кама» к палате земельных и имущественных отношений Тукаевского района и министерству земельных и имущественных отношений Татарии. Судом признано право собственности Российской Федерации на участок площадью 3 441,87 кв. м в деревне Белоус Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района. На этом участке, по данным местных жителей, стоит пустующее здание конторы нацпарка, из которого хотели сделать сельский клуб, но, похоже, планам не суждено сбыться. Решение суда может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт о земельном участке, который, по данным публичной кадастровой карты, относится к землям населённых пунктов, стоит по кадастру 405 452,29 рубля и предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Несмотря на это суд иск удовлетворил.

«Признать право собственности Российской Федерации на земельный участок с кадастровым номером 16:39:100 402:49, площадью 3 441,87 кв.м., находящийся по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский район, Малошильнинское сельское поселение, деревня Белоус», — говорится в определении суда.

Ранее бывший депутат сельского поселения Роман Ваганов писал на своей странице в соцсетях, что исполком запросил у главы нацпарка возможность «передачи пустующего здания конторы «Нижней Камы» под сельский клуб в д. Белоус».

"Улетучивается последняя надежда белоусовцев обрести сельский клуб. Иных свободных участков в посёлке нет», — писал депутат.

Напомним, нацпарк «Нижняя Кама» в последний год фигурирует в медиаповестке региона в связи со своей борьбой по возврату крупного земельного массива, ушедшего в частные руки с нарушением действующего законодательства. Районные власти почти семь лет назад реализовали несколько десятков участков с аукциона, покупателем стало аффилированное с бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным АО «Земельная корпорация «Лидер». Часть наделов уже возвращена на баланс, а по части слушания продолжаются. Само АО находится в стадии банкротства, как и ТФБ, и сам экс-банкир.

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