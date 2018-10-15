«Всевластие понтов» — депутат назвал создателей общественной атмосферы

Москва, , 02:01 — REGNUM Общественную атмосферу в РФ нередко определяет «всевластие понтов», считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). Он выступил 14 октября в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Шаргунов назвал то, что объединяет арестованных за драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с другими возмутителями спокойствия. Например, с блогерами, которые разбрасывают из окна автомобиля денежные купюры.

«Есть те, кто себя считает вправе, и в данном случае это вопрос не закона, а создания общественной атмосферы, понтоваться нагло, вседозволенно и по-хозяйски. Они говорят: нам не просто наплевать на всех, но мы как бы над вами», — пояснил депутат.

По его мнению, «шажок от этого до преступления, как показывает практика, весьма незначительный».

«То есть можно на спор за деньги издеваться над людьми, как некоторые блогеры, можно демонстрировать, что «я отпрыск элитки», какого-нибудь богатого папеньки, унижать и чморить челядь. А можно быть представителем некой мафиозной группы, или так или иначе с ней связанным. Или гнать где угодно, включать мигалку. Эта грань тонкая», — заявил Сергей Шаргунов.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга Александра Кокорина рассказала о переживаниях футболиста из-за непопадания в сборную России на ЧМ-2018.

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