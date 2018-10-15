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Панин объяснил поездку на авто по пешеходной зоне в Саратове

Общество

Инцидент произошел во время съемок фильма

Саратов, 15 октября 2018, 01:45 — REGNUM  Актер Алексей Панин не управлял автомобилем, проехавшим по пешеходной улице в Саратове. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я так и знал, что СМИ раздуют скандал. Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли», — отметил Панин.

Он добавил, что инцидент произошел во время съемок фильма. Более того, жители Саратова подъезжают по этой улице к своим домам.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили, что Панин снимал видео из автомобиля, являясь пассажиром, а не водителем. Управлявший иномаркой мужчина 1998 года рождения привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части. Он наказан штрафом в размере 500 рублей, передают «Вести».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram, а позже удалили запись движения по пешеходной улице Саратова на внедорожнике Gelandewagen. «Чисто по-саратовски, по пешеходной улице», отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Панин проехал по пешеходной улице на Gelandewagen

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