В РПЦ назвали Варфоломея лже-патриархом

Москва, , 00:23 — REGNUM Протоиерей Андрей Новиков назвал «лже-патриархом» главу Константинопольского патриархата Варфоломея. Он выступил 14 октября в программе «Толстой. Воскресенье» на Первом канале, рассказав о возможных погромах в храмах Украинской православной церкви.

Ведущий программы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил об инцидентах с участием радикалов и УПЦ, которые уже происходили на Украине.

«Самые страшные вещи начнутся после вмешательства, теперь уже можно говорить, лже-патриарха Варфоломея, который нарушил все каноны православной церкви, отпал от нее», — заявил протоиерей.

Он ожидает решение Синода Русской православной церкви о прекращении всякого общения и участия в любых таинствах вместе с Константинополем.

Протоиерей Андрей Новиков — настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. Он вынужденно переехал в Россию с Украины после событий на Майдане, когда его мнением о единстве церкви заинтересовалась СБУ.

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