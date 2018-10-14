Петербургу не хватило 0,1 градуса до абсолютного рекорда октябрьского тепла

Санкт-Петербург, , 22:27 — REGNUM Воскресенье, 14 октября 2018 года, стало вторым в истории необычайно теплым днем этой даты за весь период метеорологических наблюдений в городе на Неве. Температура воздуха днем достигла +18,1 градуса. Это всего на 0,1 градуса меньше абсолютного рекорда для 14 октября, зафиксированного в 1889 году, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сотни тысяч горожан провели минувший день в парках и пригородных заповедниках Петербурга, любуясь красотами солнечной и аномально теплой золотой осени. Людей понять можно — на всем протяжении своей жизни они никогда не видели ничего подобного в середине октября. На прогулках некоторые были в летних футболках и рубашках с короткими рукавами, люди активно покупали мороженое и прохладительные напитки.

В местах отдыха и зеленых зонах возник настоящий ажиотаж. В Пушкине, Павловске, Петергофе приходилось стоять в больших очередях на вход. Аналогичная ситуация была и в городском ЦПКиО на Елагином острове.

Потрясающая погода сохранится и в понедельник, 15 октября: завтра в Петербурге будет до +16 градусов, малооблачно. Затем температура начнет постепенно снижаться.