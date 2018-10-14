Ушла из жизни народная артистка Татарии

Казань, , 21:35 — REGNUM В Татарии скончалась 65-летняя народная артистка Таслима Файзуллина. Об этом говорится в сообщении Татарского государственного академического театра на странице в соцсети Facebook.

«Вчера, 13 октября, ушла из жизни … Файзуллина Таслима Халяфовна», — говорится в сообщении.

Коллектив театрального учреждения выразил соболезнования родным, близким и коллегам артистки. Причины смерти Файзуллиной не сообщаются.

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