Воскресенье, 14 Октября 2018 года
23:01:41 МСК

Ушла из жизни народная артистка Татарии

Общество

Причины смерти Таслимы Файзуллиной не сообщаются

Ушла из жизни народная артистка Татарии
Иллюстрация: Tinchurinteatr.ru
Таслима Файзуллина

Казань, 14 октября 2018, 21:35 — REGNUM  В Татарии скончалась 65-летняя народная артистка Таслима Файзуллина. Об этом говорится в сообщении Татарского государственного академического театра на странице в соцсети Facebook.

«Вчера, 13 октября, ушла из жизни … Файзуллина Таслима Халяфовна», — говорится в сообщении.

Коллектив театрального учреждения выразил соболезнования родным, близким и коллегам артистки. Причины смерти Файзуллиной не сообщаются.

Читайте также: Скончался ведущий артист театра Северного флота Алексей Гудин

А также: В Крыму скончался последний из живших в республике Герой СССР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить