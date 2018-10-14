С момента начала войны на Украине погибли 27 сотрудников СБУ

Киев, , 20:33 — REGNUM За прошедшие четыре года на Украине погибли 27 сотрудников СБУ, заявил глава спецслужбы Василий Грицак, сообщил 14 октября официальный сайт ведомства.

Чиновник отметил, что 128 сотрудника СБУ получили ранения, а 227 — награждены государственными наградами за «мужество и героизм» во время проведения карательной операции против Донбасса.

Напомним, в ДНР к 14 годам тюрьмы приговорён бармен из города Дружковка, который шпионил за соотечественниками и передавал данные кураторам из СБУ.

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