Патриарх Варфоломей нарушил принцип соборности церкви — УПЦ

Киев, , 20:26 — REGNUM Снятие синодом Константинопольского патриархата анафемы с главы украинских раскольников Филарета меняет не статус Филарета, а статус Константинопольского патриархата, заявил митрополит Горловский и Славянский Митрофан, сообщил 14 октября официальный сайт УПЦ.

Священник отметил, что Константинопольский патриархат является инструментом большой политической игры, направленной на дестабилизацию Украины.

«Филарет отлучён от церкви, он находится в расколе, и это его состояние признают все поместные Церкви. После решения синода в Стамбуле о его «каноническом восстановлении» возникает вопрос не кто нам сейчас Филарет, а кто нам сейчас Константинополь», — прокомментировал Митрофан решение о снятии анафемы с Филарета.

Поведение Варфоломея — главы Константинопольского патриархата, создаст проблемы не только на Украине:

«Константинопольский патриарх присвоил себе право единолично принимать такие решения на любой территории, в любой юрисдикции — вопреки тому, что наша церковь соборная. Это большая проблема не только для православных христиан Украины, но и для мирового православия… Если другие поместные церкви молча поддержат действия Константинополя, в каждой из них может возникнуть точно такая же ситуация», — подчеркнул мирополит.

Митрофан призвал дождаться решения синода Русской православной церкви и реакции других поместных православных церквей.

Напомним, синод РПЦ соберётся 15 октября в Минске. Он обсудит вторжение Константинополя на каноническую территорию РПЦ и реакцию на него, которая может быть довольно жесткой.

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