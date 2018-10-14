В Калужской области осуждена неплательщица алиментов

Калуга, , 18:13 — REGNUM В Калужской области нерадивая мать привлечена к уголовной ответственности и получила тюремный срок в виде 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП России по Калужской области, в Жуковском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении гражданки В., которая обязана выплачивать алименты своему несовершеннолетнему сыну 2005 года рождения.

Женщина лишена родительских прав, а её ребенок проживает в приёмной семье. Мать ребенка не платит алименты, скопив почти миллионную задолженность.

В рамках исполнительного производства судебные приставы применяли к нерадивой матери все возможные меры принудительного исполнения, неоднократно проводили беседы, пытаясь убедить её взяться за ум.

Впрочем, вразумить женщину не удалось. В итоге она была привлечена судебными приставами сначала к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, получив наказание в виде обязательных работ. Затем в отношении гражданки В. возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ, и суд назначил ей наказание в виде исправительных работ.

Однако такое наказание не стало для женщины уроком, и злостная алиментщица была в очередной раз привлечена к уголовной ответственности, но сейчас судья приговорил гражданку В. к реальному тюремному заключению.

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