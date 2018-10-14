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Православные верующие собрались в Киевской лавре, чтобы помешать её захвату

Общество

Параллельно по городу идёт колонна националистов

Киев, 14 октября 2018, 18:20 — REGNUM  Многолюдная колонна прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата направилась к Киево-Печерской лавре, сообщило 14 октября издание Украина.ру.

По словам журналистов, верующие решили собраться на территории храма, чтобы дать отпор раскольникам, если те реализуют свои угрозы и попытаются силой подчинить православную святыню организации «Киевский патриархат».

Напомним, представители раскольников открыто заявляли о попытке захвата, намеченного на 14 октября.

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Отметим также, что в данный момент в центре Киева проходит многотысячный марш неонацистов.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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