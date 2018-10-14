Под Калугой проходит фестиваль «День Малоярославецкого сражения»

Калуга, , 17:58 — REGNUM 206-й годовщине Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года посвящен Международный военно-исторический фестиваль, который проходит в городе Малоярославец Калужской области.

Как сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в его рамках состоялась квест-игра «Летопись прославленных дорог» и прошла XXV международная научная конференция по теме «Отечественная война 1812 года и российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях».

В малоярославецком сквере 1812 года открылись интерактивные площадки для жителей и гостей города с участием реконструкторов. Здесь демонстрируется оружие и форма армий времён 1812 года, проведены мастер-классы по владению видами вооружения тех лет, предоставлена возможность фотографирования в форме и амуниции русских и французских воинов. В городе также прошёл стилизованный исторический бал «Героям 1812 года посвящается».

Между тем центральным событием фестиваля «Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года» с октября 1987 года стала реконструкция битвы за Малоярославец. Эта битва является последним встречным боем между измотанными французскими войскам Наполеона и пополненной, отдохнувшей русской армией. 24 октября 1812 года авангардные части французских войск подошли к Малоярославцу. В городе их встретили передовые русские батальоны 6-го пехотного корпуса. На улицах города завязался упорный встречный бой, который перерос в ожесточенное сражение. Ежечасно подкрепляемые новыми полками французские и русские части в течение 18 часов вели жестокую баталию на горящих улицах Малоярославца. Город, заваленный павшими героями с обеих сторон, восемь раз переходил из рук в руки. В итоге многочасовой борьбой за город русские батальоны дали время главным силам Михаила Илларионовича Кутузова прибыть к Малоярославцу и преградить неприятелю путь на Калугу. Теперь, чтобы продолжать движение на юг, войскам Наполеона предстояло сразиться со всей русской армией, последовательно занимавшей выгодные оборонительные позиции.

Таким образом, французам не удалось пройти в Калугу и захватить собранные там богатые запасы продовольствия. Сорвав замысел Наполеона, русская армия одержала под Малоярославцем стратегическую победу, повлиявшую на исход всей кампании.

Сегодня, 14 октября 2018 года, состоялась масштабная реконструкция Малоярославецкого сражения 1812 года. Торжества начались с богослужения в Черноостровском Свято-Никольском монастыре и крестного хода от монастыря в сквер 1812 года.

Затем в городе состоялись торжественное шествие и парад военно-исторических клубов. К монументу Славы героям Отечественной войны 1812 года и к памятнику полковому священнику Василию Васильковскому были возложены цветы.

В рамках фестиваля на Ивановском лугу традиционно состоялась реконструкция сражения Отечественной войны 1812 года. Как и 206 лет назад, в бою сошлись пехота, кавалерия и артиллерия Российской императорской армии против армии Наполеона. В реконструкции баталии приняли участие около 300 человек, включая 4 артиллерийских расчета и около 60 кавалеристов.

По информации организаторов военно-исторического фестиваля, 20 октября в Малоярославце состоится кросс-трейл «Кутузов. Дорогами войны 1812 года», в котором примут участие школьники и любители бега на дистанциях, 1 и 2 км, 8 и 15 км, 30 и 60 км.

На 26 октября намечен литературно-поэтический вечер — «Праздник белых журавлей», а 27 октября в Малоярославце пройдет вечер русского романса.