Нападение на лидера организации «Полк Победы» произошло в Запорожье

Запорожье, Украина, , 17:33 — REGNUM Нападение на руководителя украинской организации «Полк Победы» Андрея Иванова было совершено в городе Запорожье на Украине, сообщает 14 октября запорожский новостной портал Zanoza.

На Иванова напали за час до начала митинга на Аллее Славы в честь 75-й годовщины освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. Неизвестные устроили потасовку в кафе, где находились Иванов с соратниками, и вылили на Иванова зелёнку. На место инцидента была вызвана полиция.

Также сообщается, что, несмотря на происшествие, митинг на Аллее Славы состоялся. На мероприятие пришли десятки людей с фотографиями родных и близких, погибших во время Великой Отечественной войны.

Акция проходила под защитой кордона полиции, которые отделяли митингующих от пришедших на мероприятие украинских националистов. Благодаря грамотным действиям полиции митинг прошёл без инцидентов. Памятная акция завершилась возложением цветов к монументу Комбата.

Отметим, что украинская организация «Полк Победы» является аналогом российской организации «Бессмертный полк».