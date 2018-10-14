Жители Одесской области выступили против незаконной застройки побережья

Затока, Украина, , 16:38 — REGNUM Жители поселка Затока Одесской области перекрыли трассу, ведущую в город Белгород-Днестровский, в знак протеста против незаконной застройки прибрежной зоны, сообщил 14 октября местный ресурс «Думская.net».

Трасса заблокирована в самом населённом пункте, в районе станции «Солнечная». Протестующие пропускают только скорую помощь, полицию, спасателей и автомобили с маленькими детьми.

Люди намерены перекрывать трассу до тех пор, пока поселковый совет не отменит незаконно принятое решение о передаче прибрежной территории под застройку.

Местный совет принял решение о передаче застройщикам 100 земельных участков 11 октября на тайной сессии, которую специально заранее не объявляли.

Напомним, 12 сентября жители села Павловка Одесской области перекрыли трассу Р-33, требуя её отремонтировать.

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