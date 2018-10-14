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Жители Одесской области выступили против незаконной застройки побережья

Общество

Местный совет должен отменить незаконное решение

Жители Одесской области выступили против незаконной застройки побережья
Алексей Ильин
П. Затока

Затока, Украина, 14 октября 2018, 16:38 — REGNUM  Жители поселка Затока Одесской области перекрыли трассу, ведущую в город Белгород-Днестровский, в знак протеста против незаконной застройки прибрежной зоны, сообщил 14 октября местный ресурс «Думская.net».

Трасса заблокирована в самом населённом пункте, в районе станции «Солнечная». Протестующие пропускают только скорую помощь, полицию, спасателей и автомобили с маленькими детьми.

Люди намерены перекрывать трассу до тех пор, пока поселковый совет не отменит незаконно принятое решение о передаче прибрежной территории под застройку.

Местный совет принял решение о передаче застройщикам 100 земельных участков 11 октября на тайной сессии, которую специально заранее не объявляли.

Напомним, 12 сентября жители села Павловка Одесской области перекрыли трассу Р-33, требуя её отремонтировать.

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