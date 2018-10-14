Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попал в больницу

Москва, , 14:38 — REGNUM Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает РЕН ТВ.

Госпитализирован Венедиктов был накануне, 13 октября. Его положили в хирургическое отделение. Медики проводят обследование и устанавливают причины недомогания.

Что именно произошло с Венедиктовым не сообщается. Редакция «Эха Москвы» никак не комментирует ситуацию.

Напомним, что Венедиктову 62 года. На радиостанции «Эхо Москвы» он работает с августа 1990 года. Главным редактором радиостанции он стал в 1998 году.