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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попал в больницу

Общество

Что именно произошло с Венедиктовым не сообщается

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попал в больницу
Иллюстрация: Kremlin.ru
Алексей Венедиктов

Москва, 14 октября 2018, 14:38 — REGNUM  Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает РЕН ТВ.

Госпитализирован Венедиктов был накануне, 13 октября. Его положили в хирургическое отделение. Медики проводят обследование и устанавливают причины недомогания.

Что именно произошло с Венедиктовым не сообщается. Редакция «Эха Москвы» никак не комментирует ситуацию.

Напомним, что Венедиктову 62 года. На радиостанции «Эхо Москвы» он работает с августа 1990 года. Главным редактором радиостанции он стал в 1998 году.

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