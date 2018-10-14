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Московский осенний мотофестиваль завершил мотосезон в этом году

Общество

На мероприятии побывали более 40 тысяч человек

Москва, 14 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Более 40 тысяч человек побывали на Московском осеннем мотофестивале, сообщает 14 октября официальный сайт мэра Москвы.

Фестиваль открылся 13 октября мотопарадом, в котором приняли участие около пяти тысяч байкеров. Колонна начала шествие на проспекте Сахарова и проследовала по Садовому кольцу к Ворбьёвым горам. Право возглавить колонну определялось среди мотоклубов жребием.

На всём протяжении мотопарада было ограничено движение транспорта, колонну в целях безопасности сопровождали сотрудники ГИБДД.

В конце маршрута на Воробьёвых горах для участников и зрителей мотопарада была приготовлена развлекательная программа.

Перед зрителями выступала пилотажная группа ГИБДД «Каскад» и мотоспортсмены. Они продемонстрировали своё мастерство в мотофристайле, хард эндуро, стант райдинге.

Также зрители увидели работу мотогруппы быстрого реагирования пожарно-спасательного центра Москвы.

Кроме того, на фестивале работали стенды, демонстрирующие так называемые «внесезонные» виды мотоспорта, а также предлагающие зрителям маршруты для зимнего мототуризма. Не были забыты и юные посетители мотофестиваля. Для них были организованы различные конкурсы и заезды на беговелах.

Напомним, что осенний мотофестиваль был приурочен к закрытию мотосезона. Заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что подобные мероприятия способствуют близкому знакомству с мотокультурой, напоминают о важности взаимоуважения на дороге и доказывают, что Москва — город, который подходит всем и каждый может здесь передвигаться безопасно.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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