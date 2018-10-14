Воскресенье, 14 Октября 2018 года
14:29:59 МСК

Владимир Путин поздравил модельера Валентина Юдашкина с днем рождения

Общество

Юдашкину исполнилось 55 лет

Москва, 14 октября 2018, 12:26 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного российского модельера Валентина Юдашкина с 55-летием. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 14 октября, на официальном сайте Кремля.

Путин назвал Юдашкина ярким человеком, всецело увлеченным любимым делом. Он отметил, что Юдашкин полностью посвятил себя творческой профессии и смог добиться всеобщего признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна.

«Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», — пишет президент России.

Также российский лидер пожелал Юдашкину крепкого здоровья и неиссякаемого источника вдохновения, а также реализации всех его новых идей и замыслов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить