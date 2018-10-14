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В Greenpeace назвали главных производителей пластикового мусора

Общество

Больше всего пластиковой тары, попавшей в мировой океан, было выпущено на заводах Coca-Cola, PepsiCo и Nestlé

В Greenpeace назвали главных производителей пластикового мусора
Hans
Пластиковые бутылки

Вашингтон, 14 октября 2018, 10:19 — REGNUM  Движение Breakfreefromplastic и организация Greenpeace исследовали происхождение пластикового мусора в 42 странах, выявив главных загрязнителей, сообщает пресс-служба Breakfreefromplastic.

Активисты экозащитного движения собрали пластиковый мусор на побережьях 42 стран. Исследование показало, что больше всего пластиковой тары, попавшей в мировой океан, было выпущено на заводах Coca-Cola. Рейтинг популярности пластикового мусора продолжили PepsiCo и Nestlé. Активисты отметили, что почти половина пластикового мусора на побережьях Европы была произведена этими тремя компаниями.

В пресс-службе экодвижения подчеркнули, что компаниям не следует переносить всю вину на людей, выбрасывающих мусор в неположенных местах. Активисты считают, что главной проблемой является использование пластика, который разлагается сотни лет, для производства одноразовой упаковки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне организация Greenpeace провела исследование загрязнения вод в Антарктике. В ходе трехмесячной экспедиции были взяты 8 проб, в 7 их которых были обнаружены следы микропластика.

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Проблемы экологии
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