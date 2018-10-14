На Украине бывших карателей поздравили роликом об ополченцах Донбасса

Киев, , 07:40 — REGNUM В городе Конотопе на Украине (Сумская область) бывших бойцов так карательной операции в Донбассе поздравили видеозаписью, на которой запечатлены ополченцы Донбасса, пленные украинские солдаты и лидеры Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сегодня, 14 октября, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел во время мероприятий, приуроченных к Дню защитника Украины. На концерте присутствовали более 1,5 тыс. бывших участников карательной операции в Донбассе, сотрудники полиции и действующие военнослужащие.

Когда они увидели ролик с героями Донбасса, то выразили крайнее недоумение, а затем сильно разозлились. Многие на концерте ругались и высказывали крайнее возмущение произошедшим.

Выяснилось, что концерт проводило местное управление культуры. Его начальник не смог внятно объяснить, откуда взялось это видео. При этом директор Дома культуры, где проходил концерт, назвал это просто ошибкой видеомонатжеров и техническим сбоем программы.